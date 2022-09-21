Во Владимирской области, по информации облздрава, сейчас нет очереди на получение льготных лекарств. В ответ на наш официальный запрос в департаменте сообщили, что федеральных льготников у

Во Владимирской области, по информации облздрава, сейчас нет очереди на получение льготных лекарств. В ответ на наш официальный запрос в департаменте сообщили, что федеральных льготников у нас в регионе 26 166 человек. Из них за государственной социальной помощью обратились 14 807. “Областных” льготников больше – 116 653 человека. Обратившихся за льготными лекарствами из них 56