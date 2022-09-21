Во Владимирской области, по информации облздрава, сейчас нет очереди на получение льготных лекарств. В ответ на наш официальный запрос в департаменте сообщили, что федеральных льготников у
<a href="https://33live.ru/novosti/21-09-2022-v-depzdrave-zayavili-chto-vo-vladimirskoj-oblasti-net-ocheredi-na-poluchenie-lgotnyx-lekarstv.html" target="_blank">В депздраве заявили, что во Владимирской области нет очереди на получение льготных лекарств</a> - Во Владимирской области, по информации облздрава, сейчас нет очереди на получение льготных лекарств. В ответ на наш официальный запрос в департаменте сообщили, что федеральных льготников у
[url=https://33live.ru/novosti/21-09-2022-v-depzdrave-zayavili-chto-vo-vladimirskoj-oblasti-net-ocheredi-na-poluchenie-lgotnyx-lekarstv.html]В депздраве заявили, что во Владимирской области нет очереди на получение льготных лекарств[/url] - Во Владимирской области, по информации облздрава, сейчас нет очереди на получение льготных лекарств. В ответ на наш официальный запрос в департаменте сообщили, что федеральных льготников у