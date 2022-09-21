Дознаватель ведомства устанавливают причину ЧП.

Ночью в Муроме сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.В 00-20 21 сентября поступило сообщение о возгорании на Владимирском шоссе. На место прибыли 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Наблюдалось задымление в моторном отсеке машины. Пожарные не дали огню распространиться, и оперативно потушили пламя на площади в один квадратный метр. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливают причину ЧП.