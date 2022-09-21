Сегодня ночью, в 00-20, поступило сообщение о загоревшемся автомобиле на Владимирском шоссе в...

Сегодня ночью, в 00-20, поступило сообщение о загоревшемся автомобиле на Владимирском шоссе в городе Муром.Оперативно прибившие пожарные увидели задымление в моторном отсеке автомобиля. Огню не дали распространиться и ликвидировали горение на площади 1 кв. м.Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава МЧС России.Причина пожара устанавливается.Фото: 33.mchs.gov.ru/