В начале выпуска- к главной теме дня. Сегодня в стране стартовала частичная мобилизация. Решение...

В начале выпуска- к главной теме дня. Сегодня в стране стартовала частичная мобилизация.Решение адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, заявил в своём обращении Президент.Призыв поручено обеспечить главам российских регионов. Минобороны планирует призвать 300 тысяч резервистов. Тех, у кого за плечами- служба в армии, есть необходимая специальность и боевой опыт. Студентов и срочников мобилизация не затронет. Как отметил губернатор Александр Авдеев, сегодня цитата: "получаем все необходимые инструкции". Прокомментировали решение Владимира Путина- лидера Общероссийского Народного Фронта- и в региональном отделении движения. В штабе уверены: частичная мобилизация усилит Вооруженные силы и в целом- обороноспособность страны.Сергей Сливин, член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта во Владимирской области:– У каждого гражданина нашей Российской Федерации вообще не будет никаких сомнений в том, что Президент, наше Правительство, Вооруженные силы защитить наш мирный труд, нашу мирную жизнь, и тех людей, которые сейчас стойко, мужественно борются на Донбассе.