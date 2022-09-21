Московские архитекторы доработали концепцию благоустройства.

Московские архитекторы доработали . На общественных обсуждениях жители вновь выступили против представленных изменений.Из новой версии убрали японский сад и дерево жизни из «Аватара», против которых резко высказывались горожане. Терренкур заменили на тропу здоровья.Предполагается, что общественное пространство поделят на несколько зон: главный вход, центральная площадь, литературный сад, верёвочный парк, стоянку, детскую площадку, тропу здоровья, набережную с прудом, спортивную площадку, скейт-парк, памп-трек, каток и зону выгула животных.Столичные проектировщики планируют установить уличные фонари, лавочки и торговые домики похожие на те, что изображены на старинных фотографиях.На входе и центральной площади могут появиться деревянные башенки, что будет отождествляться с музеем деревянного зодчества. Литературный сад разделён на шесть территорий, на которых высадят черёмуху, рябину, берёзу, вишню. По проекту в парке поставят двухъярусные беседки и места отдыха с живой изгородью.Однако участники слушаний высказались против нового плана. Каких-либо конкретных замечаний не последовало. Жители лишь сказали, что «всё не так, как им хотелось бы».Мэр города Сергей Сахаров пообещал, что проект доработают.Напомним, что площадь парка составляет 17 гектаров. Ориентировочная стоимость работ - 300 млн рублей. Реализовывать концепцию намерены в несколько этапов. Власти хотят успеть завершить работы к 1000-летию города.