В Подмосковье появилось много новых объектов для ведения коммерческой, развлекательной деятельности и других личных целей.

В Подмосковье появилось много новых объектов для ведения коммерческой, развлекательной деятельности и других личных целей.Рынок недвижимости в России колеблется из-за влияния ряда внешних факторов. В связи с этим специалисты по недвижимости пытаются прогнозировать дальнейшее развитие событий, опираясь на происходящее сейчас.За неделю с 12 по 16 сентября Комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 63 объекта. Среди них 47 земельных участка выставили под аренду и восемь – на продажу, также продается одно нежилое помещение, четыре – в аренду и три нежилых помещения с участками на продажу.В Рузском округе в деревне Беляная Гора можно снять на 20 лет земельный участок площадью десять соток под ИЖС. Цена составляет 124 126 рублей в год, сообщает .В Щелково можно снять нежилое помещение площадью 116,8 квадратных метра для личных целей на пять лет. Начальная стоимость объекта составляет 318 тысяч рублей в год.В Мытищах можно купить недостроенное здание площадью 1 522,1 квадратных метра. Покупка будет совершаться через аукцион, минимальная цена составляет 45 919 426 рублей, сообщает .Ранее "Дни.ру" писали о том, что в Москве стремительно дорожает элитная недвижимость. Это связано с тем, что на рынке недвижимости создается дефицит недвижимости премиум-класса, специалисты выставляют такие объекты порционно.