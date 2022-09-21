Суздальская межрайонная прокуратура требует устранить нарушения, допущенные при реализации...

Суздальская межрайонная прокуратура требует устранить нарушения, допущенные при реализации нацпроекта «Здравоохранение»В селе Суходол Суздальского района строится фельдшерско-акушерский пункт.20 июня 2022 года между Суздальской районной больницей и ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» заключен контракт на поставку и монтаж модульного ФАП, цена контракта составила 4,9 млн. рублей.Прокуратурой установлено, что комплект поставленного модульного ФАПа не соответствует условиям заключенного контракта: сооружение состоит из 4 блок-модулей, в то время как техническим заданием предусмотрено 6 блок-модулей, кроме того, блок-модули имеют дефекты.По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, по фактам выявленных нарушений в адрес подрядчика ООО «НАНО-СИСТЕМЫ» 16.09.2022 внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото иллюстративное пресс-службы областной администрации