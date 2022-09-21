Занятия начались 12 сентября.

В лицее им. И.А. Бакулова в посёлке Вольгинский состоялось выездное совещание представителей администрации Петушинского района и департамента образования. После учреждение распахнуло стены перед учащимися. Занятия начались 12 сентября.Напомним, в прошлом году на ремонт выделили более 84 млн рублей. Торги выиграла компания «ПСК». Сдать объект должны были в декабре. Но к марту 2022 года фирма выполнила лишь 10% от запланированного объёма. Договор со строителями расторгли, а в учреждении сменился руководитель. Устранять недоделки принялась компания «Виту Проект», которая приступила к исполнению контракта 1 июня.Подрядчик завершил практически все внутренние работы, запущено отопление, водоснабжение и электричество. Продолжается уборка территории от стройматериалов.«Необходимо выполнить ремонт фасада и сделать новое крыльцо. В ходе проверки стройфирме указано на замечания, которые следует устранить», - уточнили в пресс-службе администрации района.