Не пропустите в дневном выпуске Вести-Влалимир:
Помощь Донбассу
Выполнили свой долг и вернулись...
Не пропустите в дневном выпуске "Вести-Влалимир":
Помощь Донбассу
Выполнили свой долг и вернулись домой. Владимирские строители и медики рассказали, какую помощь оказывали подшефному Докучаевску.
Дело Манько
Домашнее насилие в семье священника и принудительное лечение в психбольнице. Запутанная история супругов Манько получила продолжение.
Земский учитель
"Земский учитель". Как работает программа в регионе? И откуда приезжают педагоги, чтобы преподавать в нашей области?