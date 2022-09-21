Смотрите в итоговом выпуске Вести-Владимир:
Помощь Донбассу
Выполнили свой долг и вернулись...
Смотрите в итоговом выпуске "Вести-Владимир":
Помощь Донбассу
Выполнили свой долг и вернулись домой. Владимирские строители и медики рассказали, какую помощь оказывали подшефному Докучаевску.
МЧС изнутри
Спасали студентов и своих коллег. Как прошли масштабные учения МЧС во Владимирском областном музыкальном колледже?
Земский учитель
"Земский учитель": по призванию и по конкурсу. Сколько педагогов приехали преподавать в наш регион?