В начале выпуска - к главной теме. Частичной мобилизации, которая затронет все российские регионы....

В начале выпуска - к главной теме. Частичной мобилизации, которая затронет все российские регионы. Сегодня о ней объявил Президент. О важнейшем решении - Мария Платанюк.К утреннему обращению Президента Владимира Путина было приковано внимание всей страны. Слова адресованы всем защитникам Донбасса, всем, кто на передовой, всем гражданам России, ДНР и ЛНР. Глава государства еще раз подчеркнул: решение об "упреждающей" специальной военной операции было единственным возможным. Новое же- о частичной мобилизации- адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, заявил Президент.– Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю возможным поддержать предложение Минобороны и Генштаба о проведении частичной мобилизации.Призыв на службу по частичной мобилизации поручено обеспечить главам российских регионов. Работа- в тесном взаимодействии с военкоматами - в субъектах уже началась. Как подчеркивают в Минобороны, планируется призвать 300 тысяч резервистов. Только тех, у кого за плечами- служба армии, есть необходимая специальность и боевой опыт. Студентов и срочников мобилизация не затронет.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:– Сегодня получаем все необходимые инструкции, и поэтому буквально завтра будет информация о том, как это будет организовано на территории Владимирской области.Прежде- для выполнения задач специальной военной операции- Владимирская область неоднократно отправляла добровольцев на Донбасс. По контракту, на полгода. В числе добровольцев- и женщины- медики. Наталья Суркова больше двадцати лет отработала на станции скорой помощи.Наталья Суркова, доброволец (г. Владимир):– Я, во-первых, на самом деле, патриот. Хотя мне многие крутят пальцем у виска. Я считаю, что во время Великой Отечественной войны эту сволочь не добили, а теперь они ходят со свастикой. И им надо показать- русский солдат, он как медведь.Говорил Владимир Путин и о защите, которую обеспечат во время референдумов в Запорожье, на Херсонщине, ЛНР и ДНР. В народных республиках и освобожденных территориях вовсю идут приготовления к процедуре голосования. Референдум пройдет с 23-его по 27 сентября. Это видео "Вестям" прислали наши коллеги- журналисты первого республиканского телевидения ДНР. Вот так на Донбассе встречают грядущее волеизъявление о вхождении в состав России. Люди говорят о возвращении в семью.Опрос ДНР:– Настал тот исторический момент, когда русский мир должен объединиться в единое целое. Мы этого ждем давно. мы хотим этого. Потому что мы советские, русские. Всегда ими были, всегда ими будем.– Я очень хочу, чтобы мы к России присоединились все. Я рада, что мы скоро станем Россией. Будет лучше нам.– Чтобы мир был над головой и перестали бомбить. В конце концов жить одной семьей. Я сам - уроженец России. Жду этого.– Конечно, пойду. 8 лет, почти 9 лет это длится. Измучило всех. Слава Богу, дождались. Я буду краток...Референдума ждут и уроженцы Донбасса, которые сейчас живут и учатся в нашем регионе. Свое будущее они связывают с Россией.Ангелина Свищ, студентка ВлГУ , уроженка Донбасса (г. Алчевск):– Для меня как и для других жителей Донбасса референдум является очень важным. 8 лет все только этого и желали. 8 лет жить под обстрелами очень тяжело.Своих не бросаем. Владимирская область продолжает помогать гражданам народных республик Донбасса и территорий Украины. Только за минувшую неделю в область прибыли еще 2 группы вынужденных переселенцев. А в общей сложности с момента специальной военной операции 33 регион протянул руку помощи более чем трем тысячам человек.Мария Платанюк "Вести-Владимир".