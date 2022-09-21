Мужчины не поделили бутылку.

Во Владимире осужден 37-летний мужчина, который зарезал собутыльника на Рождество. Приговор вынес Ленинский районный суд Владимира.Ночью 7 января в микрорайоне Юрьевец в квартире по улице Ноябрьской мужчина с товарищем распивал спиртные напитки. Из-за того, что обвиняемый отказался наливать своему другу между ними завязалась драка. Злоумышленник нанёс знакомому не менее семи ударов ножом. Из-за потери крови потерпевший скончался на месте преступления.Душегуб признался в убийстве. Его приговорили к 10 годам колонии.