А в финале десятого Национального чемпионата Молодые профессионалы владимирская команда завоевала...

А в финале десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" владимирская команда завоевала ровно десять наград.У сборной владимирской области одна золотая, три серебряных, три бронзовых медали. И несколько медальонов "За профессионализм".Во Всероссийском первенстве по профессиональному мастерству принимали участие более 280 студентов профлицеев и еще около 700 "дистанционных конкурсантов". Они соревновались по шестидесяти шести компетенциям.