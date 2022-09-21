Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: тысячи владимирских школьников вновь смогут...

Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: тысячи владимирских школьников вновь смогут определиться с профессиейВот уже четвёртый год в России реализуется профориентационный проект «Билет в будущее» в раках нацпроекта «Образование». Он помогает российским школьникам выбрать профессию.Как сообщает Департамент образования Владимирской области, в прошлом году в проекте приняли участие 8377 учащихся из 33-го региона. Практические мероприятия для школьников проходили на 19 площадках, где они смогли изучить и примерить на себя более 30 профессиональных компетенций.В этом году «Билет в будущее» значительно расширил линейку форматов, которые доступны школьникам, родителям и педагогам по всей стране уже в сентябре.Путь ребёнка в системе «Билет в будущее» состоит из: знакомства с профориентацией с помощью цифрового контента, двухэтапной профориентационной диагностики, основанной на уникальных разработках отечественных ученых, «Примерочной профессии», дающей возможность подобрать подходящие профессии под выбранные показатели ребёнка в режиме тренажёра, «Фестиваля профессий», предлагающего возможности тестирования с привлечением работодателей, мультимедийной выставки-квеста в уникальном игровом формате, покрывающей 90 процентов рынка труда и созданной на базе многолетнего опыта проекта «Россия — моя история» для знакомства с сотнями профессий.Цифровая платформа проекта bvbinfo.ru обновлена на 50 процентов. Появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей. «Конструктор будущего» в личном кабинете педагога открывает новые возможности для проведения урока профориентации, опираясь на индивидуальные показатели как отдельных детей, так целого класса. Первый профориентационный сериал в России познакомит школьников с вдохновляющим опытом профессионалов разных сфер со всей страны.Ещё одним нововведением системы стал аналитический модуль, который позволяет прогнозировать будущий потенциал регионов, оказывать влияние на принятие глобальных кадровых решений и отслеживать, благодаря десяткам метрик, эффективность профориентации в конкретной географической точке по годам, рассказали в пресс-службе областной администрации.Фото: avo.ru/