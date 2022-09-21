Новая изоляция появилась на улицах Безыменского, Большая Нижегородская, 1-я Пионерская, Сущевская, Добросельская. Объём вложений составил 1,4 млн рублей.

Владимирский филиал «Т Плюс» заменил 351 метр изоляции на тепловых сетях города. Об этом рассказали в пресс-службе компании.Новая изоляция появилась на Безыменского, Большой Нижегородской, 1-й Пионерской, Сущевской и Добросельской. Объём вложений составил 1,4 млн рублей.«Замена обветшавшего покрытия проводится ежегодно. Она позволяет защитить трубопровод от влияния погоды, снижает теплопотери, а также сохраняет безопасную для человека температуру наружной поверхности коммуникаций», - уточнили в ПАО «Т ПЛЮС».О фактах её хищения и разрушения можно сообщить по номеру: 8(4922) 53-22-20.