Во Владимире по горячим следам полицейские задержали грабителя Днём 16 сентября в дежурную часть...

Во Владимире по горячим следам полицейские задержали грабителяДнём 16 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру позвонил 46-летний мужчина, сообщивший о хищении у него сумки. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.Прибывшим сотрудникам полиции заявитель пояснил, что в подъезде дома неизвестный вырвал у него сумку с личными вещами и деньгами, после чего скрылся. Потерпевший имеет проблемы со зрением, описать подозреваемого он не смог.Оперативные сотрудники по горячим следам провели комплекс мероприятий, в том числе опросили возможных очевидцев произошедшего и изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате по подозрению в причастности к совершению грабежа был задержан 42-летний житель города Кирова.Подозреваемый признался в содеянном, пояснив, что увидел на улице мужчину с тростью и проследовал за ним, чтобы похитить сумку, в которой, в том числе, обнаружил деньги и банковские карты. Наличные в сумме 1 500 рублей он успел потратить, а сумку выбросил.Возбуждено уголовное дело по обвинению в грабеже.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хищения денег с банковской карты потерпевшего, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: pxfuel.com