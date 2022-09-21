Сегодня во Владимире ликвидировали пожар повышенной сложности в музыкальном колледже. Такой была...

Сегодня во Владимире ликвидировали пожар повышенной сложности в музыкальном колледже. Такой была легенда учений. Насколько успешно прошел экзамен? расскажет Екатерина Васильева.Владимирский областной музыкальный колледж начинает обволакивать дым. В здании срабатывает сигнализация.Это пожарно-тактические учения, и студенты, кажется, этому даже рады. Эвакуируется весь колледж, больше двухсот сорока человек. А вот спасателям, которые только что прибыли на место, не до улыбок. По условиям учений, пожар повышенной сложности. Плюс в здании четверо пострадавших .Екатерина Васильева, специальный корреспондент:– При возгорании объекта с массовым пребыванием людей по нормативу должны приехать восемь автоцистерн и одна лестница. Уже после оценки ситуации спасатели могут вызвать дополнительную технику.По легенде, очаг возгорания библиотека и часть коридоров заполнена дымом. И здесь надежда на специалистов газодымозащитной службы. Для усложнения задачи, часть дыхательных аппаратов вышла из строя. Спасать пришлось в том числе и своих коллег.– Спасательное устройство капюшонного типа оно находится у каждого газодымозащитника, который идет в звене, оно находится в подсумке. При обнаружении пострадавшего оно подключается к аппарату,которым ты дышишь, идет постоянная подача воздуха к нему в капюшон, надеваешь его и идет расход и ты им дышишь и пострадавший.Сменные баллоны с воздухом хранятся и заправляются вот в этом автомобиле.Соколов Михаил, старший инструктор газодымозащитной службы:– Передвижная компрессорная станция несет на себе передвижной компрессор, который приводится от генератора автомобиля. И соответственно запас баллонов.Для спасения еще одного человека на третьем этаже, была установлена автолестница. Сами пожарные отмечают, этот способ используют только, когда нет других возможностей вывести людей. Тушение пожара - второй этап.Дмитрий Сироткин, начальник первого пожарно-спасательного отряда, майор внутренней службы:– Учения проводятся максимально приближенные к условиям пожара. Мы имитировали точки пожара, ставили специальный красный стробоскоп, который показывал очаг пожара, светодиодную ленту которая показывала фронт пожара, синими флажками обозначали зону задымления, где требуется работа в специальных дыхательных аппаратах.В итоге все прошло, как по нотам- пожар потушен, люди спасены. Студенты и преподаватели музыкального колледжа отблагодарили спасателей за работу громкими аплодисментами.Екатерина Васильева, Андрей Синягин.Вести Владимир