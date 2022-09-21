Референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и...

Референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Избирательной комиссии Владимирской области.Избирательная комиссия Владимирской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона.Содействие будет оказано в части предоставления помещений для голосования, технологического оборудования, включая стационарные и переносные ящики, кабины и настольные ширмы для голосования и сейф-пакеты для обеспечения сохранности избирательной документации.Во Владимирской области для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик и Херсонской и Запорожской областей будут работать четыре участка для голосования. Планируется открыть телефонную «горячую линию» для информирования участников референдума.Фото https://www.pxfuel.com/