С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 165646 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 сентября выявлен 521 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 167 человек. Ещё 42 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 57 - в Ковровском, 21 - в Петушинском, 39 - в Кольчугинском, 25 - в Александровском, 1 - в Юрьев-Польском, 56 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогодском, 7 - в Собинском, 21 - в Киржачском, 20 - в Камешковском, 13 - в Меленковском, 6 - в Вязниковском, 23 - в Суздальском и 5 - в Селивановском районах, а также 17 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 165646 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 45293 заболевших во Владимире, 19303 - в Ковровском районе и 18157 - в округе Муром.