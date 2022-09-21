Во Владимирском регионе отметили заслуги местных доноров. 19 сентября им торжественно вручили знак “Почетного донора Владимирской области. Акция приурочена к Международному дню донора

Во Владимирском регионе отметили заслуги местных доноров. 19 сентября им торжественно вручили знак “Почетного донора Владимирской области. Акция приурочена к Международному дню донора костного мозга. Провели ее в Доме культуры Молодежи областного центра. Роман Кавинов, и.о. председателя Заксобрания области В нашей стране праздник сравнительно недавно стал праздноваться. С 2015 года если мне не изменяет память.