На территории региона за прошедшие сутки 21 сентября лабораторно подтверждено 521 случай...
На территории региона за прошедшие сутки 21 сентября лабораторно подтверждено 521 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
167 - во Владимире
57 — в Ковровском районе
56 — в Гусь-Хрустальном районе
42 — в Муромском районе
39 — в Кольчугинском районе
25 — в Александровском районе
23 — в Суздальском районе
21 — в Петушинском районе
21 — в Киржачском районе
20 — в Камешковском районе
17 — в Радужном
13 — в Меленковском районе
7 — в Собинском районе
6 — в Вязниковском районе
5 — в Селивановском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
1 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 165 646 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).