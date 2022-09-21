На территории региона за прошедшие сутки 21 сентября лабораторно подтверждено 521 случай...

На территории региона за прошедшие сутки 21 сентября лабораторно подтверждено 521 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.167 - во Владимире57 — в Ковровском районе56 — в Гусь-Хрустальном районе42 — в Муромском районе39 — в Кольчугинском районе25 — в Александровском районе23 — в Суздальском районе21 — в Петушинском районе21 — в Киржачском районе20 — в Камешковском районе17 — в Радужном13 — в Меленковском районе7 — в Собинском районе6 — в Вязниковском районе5 — в Селивановском районе1 — в Юрьев-Польском районе1 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 165 646 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).