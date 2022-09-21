А теперь Огородные новости. Во Владимирской области увеличилась посевная площадь, отведенная под...

А теперь "Огородные" новости. Во Владимирской области увеличилась посевная площадь, отведенная под овощи, сообщает Владимирстат.Данные приводятся за прошлый год. В хозяйствах всех категорий стали отводить большую территорию для кабачков, тыквы и моркови.Меньше места стали занимать капуста, помидоры и огурцы.Что касается животноводческой отрасли, здесь объемы производства, по данным Владимирстата, только растут. Добыто двадцать три тысячи тонн мяса и двести семьдесят четыре тысячи тонн молока.