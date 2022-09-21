В 2022 году дополнительно построят современные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, отремонтируют несколько поликлиник и ФАПов, поставят новое медоборудование.

Во Владимирской области значительно расширена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Подробностями поделились в пресс-службе депздрава.В 2022 году дополнительно построят современные фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории, отремонтируют несколько поликлиник и ФАПов, поставят новое медоборудование.В программу ремонта вошли: Муромская городская больница №3, ФАПы в селе Борисово и деревне Прудищи.В Меленковском районе сельские медпункты появятся в деревнях Адино и Кулаки. Новый ФАП возведут в посёлке Краснознаменский Камешковского района. В селе Фёдоровское Юрьев-Польского района отремонтируют уже имеющийся.Современные медпункты появятся в селе Ликино Судогодского района, на станции Мстёра Вязниковского района и в деревне Сергеиха Камешковского района. В посёлке Бавлены и микрорайоне Белая Речка города Кольчугино отремонтируют больницы.В медучреждения поставят 233 единицы медтехники. Среди крупного оборудования – аппараты УЗИ, ИВЛ, наркозные аппараты, рентгеновская техника и другие изделия.