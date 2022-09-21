По федеральной программе Земский учитель в этом году в наш регион приехали 6 педагогов со всей...

По федеральной программе "Земский учитель" в этом году в наш регион приехали 6 педагогов со всей России. Они уже приступили к работе в разных районах области. Наш корреспондент Юлия Шувалова побывала в Радужном. С 2020 года там работают уже 3 земских педагога.– Проходим по тексту и прямо мне должны зачитать.Для Натальи Силик - это первый год в новой школе. Во Владимирскую область она приехала из Пермского края по программе "Земский учитель". Наталья - педагог в 3 поколении. Преподает русский язык и литературу больше 30 лет. На новом месте уже адаптировалась, говорит женщина, даже стала классным руководителем 5 "Б".Наталья Силик, учитель русского языка и литературы средней школы №1 (г. Радужный):– Мне дали благоустроенное общежитие. Очень светлое, хорошие комнаты. Все есть. А с мебелью мне помогли родители 5 "Б" класса. У меня очень хороший класс.Наталья Котельникова - географ, поэтому любит путешествовать. Во вторую школу города Радужный она приехала из Забайкалья. Здесь преподает уже 2 года. "Подъемные" для земского учителя- миллион рублей- она потратила на покупку жилья для дочери. И это не единственная причина, почему она решила преодолеть такой большой путь.Наталья Котельникова, учитель географии средней школы №2 (г. Радужный):– Во-первых, расширить свой кругозор, пожить в другом регионе. Во-вторых, это, конечно, набраться педагогического опыта совершенно опыта. В-третьих, материальная поддержка от государства.– Скажите мне, а как вы понимаете слово "династия". Давайте с вами вспомним.Евгения Молочко раньше преподавала в историю России в Крымском медвузе. Школа - для нее возможность попробовать новое.Евгения Молочко, учитель истории и обществознания средней школы №1 (г. Радужный):– Коллектив встретил очень дружелюбно. Всячески помогли на первых порах, адаптироваться в новой местности. Мне здесь нравится. Город очень хороший.За время существования программы в Радужный приехало три земских учителя. И каждый обрел любовь учеников.Оля Кастрюкова, ученица 6 "В" средней школы №2 (г. Радужный):– У нас очень хороший учитель, все очень хорошо объясняет.Александр Семенов, ученик 6 "В" средней школы №2 (г. Радужный):– Сегодня изучали путешествие, кто открыл Америку.Никита Колотилов, ученик 6 "Г" класса средней школы №1 (г. Радужный):– Даже если у кого-то ошибки всегда поможет их решить.Алена Исаева, ученица 6 "Г" класса средней школы №1 (г. Радужный):– Много говорит о безопасности. Что-то хорошо, что нельзя делать. По истории очень хорошо ведет.Дефицит кадров по-прежнему - проблема. Не хватает учителей начальной школы, русского языка и математики. Чтобы педагоги переезжали семьями, администрация Радужного создает комфортные условия.Татьяна Путилова, начальник управления образования администрации (г. Радужный):– В нашем городе есть мечта, что в 2023 году будет заложен новый дом и в этом новому доме будут служебные квартиры, в том числе и для учителей. Надеемся, что такие условия смогли бы нам дать возможность задержать учителей в нашем городе.Всего в регион с 2020 года по программе "Земский учитель" приехало 20 педагогов со всей России. Они преподают русский и иностранные языки, информатику и географию. Отбор проходит по конкурсной программе.Светлана Болтунова, директор департамента образования Владимирской области:– Желающих всегда больше, чем квот, которые определяет Просвещения Российской Федерации. Например, в прошлом году 7 выделенных квот., а желающих было 49 человек. В этом году на 6 мест 34 документа было подано.Все земские учителя должны проработать не менее 5 лет, но многие не исключают: они останутся в тридцать третьем регионе.Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести Владимир"