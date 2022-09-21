Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении...

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении индивидуального предпринимателя – руководителя одного из деревообрабатывающих предприятий города.Он обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.Установлено, что организацией не были обеспечены безопасные условия труда на производстве, инструктаж по виду выполняемых работ с сотрудниками не проводился. В результате, сотрудник предприятия, работая на шипорезном станке, получил травматическую ампутацию правой руки на уровне средней трети предплечья. То есть, налицо нанесение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал в полном объёме.Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/