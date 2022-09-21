Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью,...

Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Ленинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.Установлено, что ночью 7 января 2022 года в квартире по ул. Ноябрьская в микрорайоне Юрьевец г. Владимира мужчина отмечал Рождество со своим приятелем.В ходе распития спиртного между ними произошла ссора из-за того, что обвиняемый отказался наливать напиток потерпевшему. В результате возникшего конфликта злоумышленник нанес своему знакомому не менее 7 ударов клинком ножа в тело и конечности. Из-за обильной кровопотери, образовавшейся от колото-резаных ран, последний скончался на месте преступления.Мужчина вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: Pexels.com