Во Владимире полицейские задержали «закладчика» синтетического наркотика.
Общая масса изъятого...
Во Владимире полицейские задержали «закладчика» синтетического наркотика.
Общая масса изъятого оперативниками полиции психостимулятора составила почти 35 граммов, что является "крупным размером".
В середине сентября на улице Добросельской сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из Госавтоинспекции задержали 24-летнего жителя Коврова.
У молодого человека полицейские обнаружили 20 обмотанных черной изолентой свертков с синтетическим наркотиком, а также еще один - с аналогичным содержимым. Еще два «кулька» были изъяты из ранее организованного тайника.
Как уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области:
«Согласно заключению эксперта-криминалиста ЭКЦ УМВД России по городу Владимиру, содержимое изъятых свертков - наркотическое средство alpha-PVP. Общая масса психостимулятора составила почти 35 граммов, что является крупным размером...»
Партию наркотика задержанный должен был сбыть на территории областного центра.
Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).
Подозреваемый заключен под стражу.
Фото: pxfuel.com