Во Владимире полицейские задержали «закладчика» синтетического наркотика. Общая масса изъятого...

Во Владимире полицейские задержали «закладчика» синтетического наркотика.Общая масса изъятого оперативниками полиции психостимулятора составила почти 35 граммов, что является "крупным размером".В середине сентября на улице Добросельской сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из Госавтоинспекции задержали 24-летнего жителя Коврова.У молодого человека полицейские обнаружили 20 обмотанных черной изолентой свертков с синтетическим наркотиком, а также еще один - с аналогичным содержимым. Еще два «кулька» были изъяты из ранее организованного тайника.Как уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области:«Согласно заключению эксперта-криминалиста ЭКЦ УМВД России по городу Владимиру, содержимое изъятых свертков - наркотическое средство alpha-PVP. Общая масса психостимулятора составила почти 35 граммов, что является крупным размером...»Партию наркотика задержанный должен был сбыть на территории областного центра.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).Подозреваемый заключен под стражу.Фото: pxfuel.com