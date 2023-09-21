21 сентября на первом ратном поле России состоялась церемония вручения литературной премии «Моя...

21 сентября на первом ратном поле России состоялась церемония вручения литературной премии «Моя Россия»Фестиваль реконструкции отгремел, его традиционно для удобства переносят на третью субботу сентября, но 21-е - особый день. Сегодня здесь отмечают три дня рождения!В первую очередь, сама годовщина битвы, день, когда в известном смысле родилась Россия.Второй день рождения - Рождество Пресвятой богородицы. И третий - сегодня на Куликовом поле «рождается» новая литературная премия «Моя Россия».Владимир Гриценко - директор Государственного музея-заповедника «Куликово Поле».Торжественная праздничная служба сегодня тоже особенная. Служит митрополит.- И только после причастия и напутствия, как Пересвет и Осдябля вышли на поле, так и сегодня к мемориалу к слияния Дона и непрядвы из храма вышли жители села Монастырщина туляки и гости Куликова поля. Среди них сегодня множество литераторов. Шестеро - лауреаты новой премии союза писателей. В том, что она стартует на Куликовом поле, вполне понятная философия.Александр Лапин - писатель, публицист, автор идеи литературной премии «Моя Россия».За кадром: Лауреат в номинации «Публицистика» Дмитрий Стешин вернулся оттуда, где слышно не эхо былых сражений, а взрывы снарядов, которые рвутся здесь и сейчас. Читатели его книги «Священная сво. От Мариуполя до Соледара» идут по дорогам Донбасса его ногами и смотрят его глазами.- Номинаций в новой премии «Проза, стихи, авторская песня, краеведение». Главная - гран при, за вклад в литературу. И Владимир Крупин, автор более 30 книг, очень скромный верующий человек чуть было от нее не отказался.Алина Фурсенко:- После Куликовской битвы не закончилось Ордынское иго, это не столько победа в битве, сколько начало чего-то великого. И именно этот исторический символизм стараются передать в литературной премии, в которой обязательно появятся новые имена.Писатель Владимир Крупнин стал обладателем гран-при литературной премии «Моя Россия».Премия призвана вдохновить профессиональное сообщество на художественное осмысление грандиозных перемен, происходящих в жизни страны с конца ХХ века по настоящее время.«Ее цель – поиск и поощрение произведений художественной прозы, поэзии и публицистики, отражающих переломный период нашей общей истории и сохраняющих для будущих поколений судьбы и образы наших современников, свидетелей и участников рождения новой России», - рассказал автор идеи и инициатор премии, писатель и публицист, общественный деятель Александр Лапин.***Жюри, в составе которого вошли Председатель Правления Союза писателей России Николай Иванов; заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества Общественной палаты России Рифат Сабитов; журналист, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда», генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов; главный редактор издательства «Молодая гвардия» Мария Залесская, рассмотрев более 120 заявок, определила победителя.Обладателем гран-при Всероссийской литературно-исторической премии «Моя Россия» за вклад в отечественную литературу, возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей России, стал русский советский писатель, публицист, представитель «деревенской прозы», автор более 30 книг ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРУПИН.Фото/Видео: ГТРК Тула