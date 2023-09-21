Телеведущий и 21-летняя блогерша Юлия Гаврилина пришли вдвоем на презентацию приложения VK Видео. Дмитрий Дибров при этом не скрывал симпатии к девушке.

Телеведущий и 21-летняя блогерша Юлия Гаврилина пришливдвоем на презентацию приложения "VK Видео". Дмитрий Дибров при этом нескрывал симпатии к девушке.Не стесняясь камер, шоумэн обнимал Гаврилину, брал ее заруку. Соответствующая видеозапись стремительно разлетелось по Сети.Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на то, как 63-летний ДмитрийДибров развлекается с юной блондинкой, годящейся ему во внучки — и это в то,время как его молодая 34-летняя жена Полина поддерживает себя в великолепнойформе.Острые на язык комментаторы отметили, что, вероятно, Дибровищет новую сиделку, некоторые в шутку отнеслись к этому с пониманием:"Ну все, жена постарела, надо искать новую", — отметил один из пользователей.Часть поклонников в комментариях, напротив, толькопорадовались за жену Дмитрия Диброва, подчеркнув, что теперь-то она сможетнасладиться полноценной жизнью."Ой, пусть идет к этой Гаврилиной, пусть Полина для себя живет, а то всюмолодость ему отдала", — считает женская половина комментаторов.Впрочем, большинство в комментариях все-таки желаюттелеведущему не разрушать семью ради одномоментной интрижки с белокурой красавицей.Люди полагают, что таков уж Дмитрий Дибров, и меняться ему на седьмом десяткежизни поздно. К примеру, за своей нынешней, четвертой по счету женой, он сталухаживать, когда та была еще несовершеннолетней: Полина на 30 лет моложешоумэна.У Дмитрия Диброва пятеро детей: взрослые сын и дочь отпервого брака, и три сына от нынешнего. Следует отметить, что четвертый брактелеведущего оказался наиболее прочным: Дмитрий и Полина поженились в 2009 годуи живут вместе уже 14 лет.