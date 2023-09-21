Александровская городская прокуратура требует от органов местного самоуправления организовать сбор...

Александровская городская прокуратура требует от органов местного самоуправления организовать сбор отходов.Проведенный мониторинг показал, что садоводческими товариществами, расположенными на территории Андреевского, Краснопламенского, Каринского и Следневского сельских поселений обязанность по заключения с региональным оператором договоров на вывоз ТКО так и не была исполнена.Из-за этого стали образовываться несанкционированные свалки.«Вместе с тем должная оценка указанным обстоятельствам со стороны уполномоченных органов местного самоуправления не дана...» - уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Выяснилось, что контрольные мероприятия не организовывались, меры не принимались, разъяснительная работа с товариществами также не проводилась.Как итог: главам администрацией указанных сельских поселений были внесены представления.В данный момент органами местного самоуправления приняты меры к устранению нарушений.Известно, что четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.Вопрос полного устранения нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com