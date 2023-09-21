А сьогодні в нас на передачі "О, щасливчик!" Володимир Путін. І я ставлю запитання: "Коли Україна розрахується за газ?" Є 4 варіанти відповіді: "А" - у першому кварталі, "Б" - у другому кварталі, "В" – у третьому кварталі, і "Г" - у четвертому кварталі.
- А можна дзвінок другу?
- Будь ласка...
- Алло, Леоніде Даниловичу, коли ви розрахуєтеся за газ?
- Ну, розумiєте...
- Ні, Леоніде Даниловичу, мені потрібна правильна відповідь.
- А якi є варiанти?
- Скажу коротко: "А", "Б", "В", "Г".
- А "Х" там немає?
еще анекдот!