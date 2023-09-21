Андрей Бодягин, начальник лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии,...

Андрей Бодягин, начальник лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии, рассказал о новых правилах для владельцев оружия.В этом году вступили в силу изменения в законодательстве в сфере лицензирования оружия. Что нужно сделать и какие документы оформить, если вы хотите, например, приобрести травматический пистолет для самообороны? Расскажет Андрей Бодягин, начальник лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.