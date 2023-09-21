Ведущая реалити-шоу Дом-2 отдыхает в городе Амальфи, на юго-западном побережье Италии. Ольга Орлова продемонстрировала шикарную фигуру, несмотря на недавние роды.

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" отдыхает в городе Амальфи, наюго-западном побережье Италии. Ольга Орлова продемонстрировала шикарную фигуру,несмотря на недавние роды.Бывшая участница группы "Блестящие" родила семь месяцевназад — дочку назвали Анной. Сейчас ведущая канала "Ю" находится в отпуске, апутешествие в Италию стало подарком на день рождения мужа Валерия. Ольга Орлованевероятно быстро пришла в форму, которую не стесняется демонстрировать нафотографиях на своей странице в соцсети."Фотки заряжены на позитив", — отмечает певица. Неудивительно,разве могут фото с итальянского курорта отдавать чем-то негативным?Поездка телеведущей в Италию, стоит отметить, носит именноромантический характер: и новорожденная Анна, и сын от первого брака Артемостались в Москве, под присмотром няни. Свежие фотографии Ольги Орловой высокооценили поклонники, оставив теплые комментарии в Сети."Добрая и красивая Оля, не то, что некоторые комментаторы,вечно недовольные", "Надеюсь и я забеременею", "Какая же красота! Мы сдетьми в пандемию по Италии путешествовали. Но до Амальфи добраться не смоглииз-за пробок. Привет вам с другого конца света — яхты в Индийском океане уберегов Сейшел", — пишут Орловой пользователи соцсети.Ольга Орлова долгое время выступала на сцене,будучи членом "Блестящих", однако некоторое время назад певица сменила роддеятельности и с головой ушла в работу на телевидении. Сейчас она являетсяведущей легендарного реалити-шоу "Дом-2".