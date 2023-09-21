Ведущая реалити-шоу Дом-2 отдыхает в городе Амальфи, на
юго-западном побережье Италии. Ольга Орлова продемонстрировала шикарную фигуру,
несмотря на недавние роды.
Ведущая реалити-шоу "Дом-2" отдыхает в городе Амальфи, на
юго-западном побережье Италии. Ольга Орлова продемонстрировала шикарную фигуру,
несмотря на недавние роды.
Бывшая участница группы "Блестящие" родила семь месяцев
назад — дочку назвали Анной. Сейчас ведущая канала "Ю" находится в отпуске, а
путешествие в Италию стало подарком на день рождения мужа Валерия. Ольга Орлова
невероятно быстро пришла в форму, которую не стесняется демонстрировать на
фотографиях на своей странице в соцсети.
"Фотки заряжены на позитив", — отмечает певица. Неудивительно,
разве могут фото с итальянского курорта отдавать чем-то негативным?
Поездка телеведущей в Италию, стоит отметить, носит именно
романтический характер: и новорожденная Анна, и сын от первого брака Артем
остались в Москве, под присмотром няни. Свежие фотографии Ольги Орловой высоко
оценили поклонники, оставив теплые комментарии в Сети.
"Добрая и красивая Оля, не то, что некоторые комментаторы,
вечно недовольные", "Надеюсь и я забеременею", "Какая же красота! Мы с
детьми в пандемию по Италии путешествовали. Но до Амальфи добраться не смогли
из-за пробок. Привет вам с другого конца света — яхты в Индийском океане у
берегов Сейшел", — пишут Орловой пользователи соцсети.
Ольга Орлова долгое время выступала на сцене,
будучи членом "Блестящих", однако некоторое время назад певица сменила род
деятельности и с головой ушла в работу на телевидении. Сейчас она является
ведущей легендарного реалити-шоу "Дом-2".