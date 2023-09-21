Бывший директор «Отдела строительного контроля» администрации Гусь-Хрустального района обвиняется в...

Бывший директор «Отдела строительного контроля» администрации Гусь-Хрустального района обвиняется в халатности.Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Владимирской области. Как стало известно, обвиняемый подписал документы о выполнении работ по спиливанию деревьев на территории двух детских садов Гусь-Хрустального района. При этом суммы были завышены в несколько раз.По одному из контрактов стоимость выполненных работ, согласно документам, составила 597 тысяч рублей. Фактически же их «цена» - 16,7 тысяч рублей.По второму контракту из 577 тысяч рублей выполнены работы на 71 тысячу рублей, а по третьему — спиливание и вовсе не проводилось.В результате, как уточняют в региональном Следственном комитете, дошкольным образовательным учреждениям причинен материальный ущерб на общую сумму более 1,5 млн. рублей:«Собранные следственными органами доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд с утвержденным обвинительным заключением».Директор фирмы-подрядчика следователями СК ранее уже привлечен к уголовной ответственности за мошенничество и признан судом виновным.Уточняется, что причиненный материальный ущерб возмещен бюджетным учреждениям в полном объеме.Фото: pxfuel.com