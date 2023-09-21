Ремонт дорог и обновление уборочной техники во Владимире в 2023 году. В эфире 6 канала – Светлана Силантьева. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации

Ремонт дорог и обновление уборочной техники во Владимире в 2023 году. В эфире 6 канала – Светлана Силантьева. Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира расскажет о предварительных итогах дорожного ремонта в областном центре этого года, а также поделится планами мэрии по поводу ремонта дорог в следующем году. Кроме того, Светлана Силантьева расскажет и