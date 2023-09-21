Несладкая жизнь по соседству с хостелом под сладким названием. Известная своими скандальными историями о претензиях со стороны судебных приставов и даже Следственного комитета,

Несладкая жизнь по соседству с хостелом под сладким названием. Известная своими скандальными историями о претензиях со стороны судебных приставов и даже Следственного комитета, мини-гостиница «Шоколад» принесла для жителей дома новые сюрпризы. Люди рассказывают – в прошедшую субботу, 16 сентября, к вечеру по непонятным причинам в подъезде заискрились лампочки. После чего весь дом в одно мгновение