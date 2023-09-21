В этом году жителям Владимира, которые пользуются центральным отоплением, предстоит переход на новую систему оплаты 1/7. Как он будет происходить? И за что тогда жители платят сейчас? Мы

В этом году жителям Владимира, которые пользуются центральным отоплением, предстоит переход на новую систему оплаты 1/7. Как он будет происходить? И за что тогда жители платят сейчас? Мы попробовали разобраться. Переход на новую систему оплаты отопления анонсировал губернатор в начале сентября. Кроме Владимира, это коснется и некоторых других муниципальных образований региона. Система 1/7 подразумевает, что