Татьяна Брухунова успевает не только ходить в театры, но и смотреть новинки кинематографа.

Татьяна Брухунова успевает не только ходить в театры, но и смотреть новинки кинематографа.Молодая жена Евгения Петросяна не раз говорила, что ее рабочий график довольно насыщенный, и о регулярных выходных днях она может только мечтать. В доказательство своих слов Татьяна публиковала календарь с пометками, видимо, рассчитывая на похвалу со стороны поклонников. Те, разумеется, поддержали Брухунову, которая трудится не покладая рук.Но в насыщенном графике супруги Петросяна все-таки появляются свободные часы, которые она тратит не только на своего маленького сынишку от 78-летнего юмориста, но и на посещение театральных постановок, а также просмотр фильмов. Например, недавно Татьяна посмотрела фильм Роба Маршалла "Русалочка", который вышел в этом году.Перед просмотром Брухунова понимала, что фильм не является шедевром, но все-таки потратила свое время из-за присутствия в кинокартине актрисы Мелиссы Маккарти. А после жена Евгения Вагановича поделилась впечатлениями. Она объявила: "Полный провал. Едва увидя трейлер было понятно, что это фиаско (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)".Впрочем, не только супругу Евгения Петросяна разочаровал данный фильм. Даже критики разнесли кинокартину в пух и прах, назвав ее сугубо коммерческим проектом.Ранее Татьяна Брухунова раскритиковала сериалы с Павлом Деревянко и Иваном Янковским. Ее слова "Дни.ру".