После повышения ключевой ставки россиянам стало выгодно открывать депозиты. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк порекомендовала сделать это в ближайшее время. Вероятно, можно ..

После повышения ключевой ставки россиянам стало выгодно открывать депозиты. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк порекомендовала сделать это в ближайшее время."Вероятно, можно отдавать предпочтение „коротким“ депозитам: процентные ставки по ним выше, а после завершения срока — через два-три месяца — с высокой вероятностью их получится продлить по той же или даже более высокой процентной ставке", — цитирует эксперта . Специалист также посоветовала открывать накопительные счета.