Молодая женщина-цветовод во Владимирской области увлеклась кузнечным делом.
Кузнечный мастер по...
Молодая женщина-цветовод во Владимирской области увлеклась кузнечным делом.
Кузнечный мастер по имени.. Анастасия. Почему бывший цветовод вдруг полюбила жесткий металл и какой скульптурой она уже прославилась на весь город - узнала Александра Лебедикова.
Еще вчера флорист - сегодня мастер кузнечного дела. Этим нелегким ремеслом Анастасия Фоменко занялась в апреле этого года. На смену профессии ее вдохновили знакомые- тоже кузнецы. Они же рассказали с чего начать - делится мастерица. Сегодня основу изделий Анастасии составляет домашняя утварь. Журнальные столы, авторские торшеры - все это создается в несколько этапов. Начинается работа с распилки и сваривания. Следующий пункт - зачистка.
Анастасия Фоменко, мастер кузнечного дела:
- Зачистка идет всех неровностей, ржавчины, загрязнений. То есть как предварительная подготовка изделия к покраске.
При работе с металлом необходимо соблюдать особую технику безопасности . Наибольший вред мастеру приносят раскаленные искры - рассказывает Анастасия. От них кузнецов защищают шлем и специальные перчатки.
Идеи для своих творений мастерица находит в интернете. Перерабатывает их под себя и...начинает создавать . Время изготовления зависит от габаритов изделия. Например на этот мангал Анастасия потратила полторы недели.
Анастасия Фоменко,мастер кузнечного дела:
- Обычный мангал можно купить в любом месте. А с элементами авторского дизайна - не везде. Я хотела попробовать свои силы: получится у меня это сделать или не получится. Я думаю, что у меня это получилось."
А это самый масштабный проект Анастасии - герб Владимира. Он стал осязаемым "признанием в любви" родному городу. Конструкция выполнена из стали, поликарбоната, самоклеящейся пленки и светодиодных модулей. Ее вес - более двухсот килограммов. В настоящее время символ областного центра украшает Соборную площадь, однако не исключено, что герб перенесут в другое место.
Анастасия Фоменко, мастер кузнечного дела:
- Я его делала частями отдельными. То есть каркас отдельно, сам лев отдельно, корона отдельно все это делалось и потом уже собиралось на месте.
Анастасия хочет развиваться в своем металлическом искусстве. Планирует создавать творческие арт объекты и скульптуры. Чтобы и дальше знакомить владимирцев с кузнечным делом.
Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир