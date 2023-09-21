Молодая женщина-цветовод во Владимирской области увлеклась кузнечным делом. Кузнечный мастер по...

Молодая женщина-цветовод во Владимирской области увлеклась кузнечным делом.Кузнечный мастер по имени.. Анастасия. Почему бывший цветовод вдруг полюбила жесткий металл и какой скульптурой она уже прославилась на весь город - узнала Александра Лебедикова.Еще вчера флорист - сегодня мастер кузнечного дела. Этим нелегким ремеслом Анастасия Фоменко занялась в апреле этого года. На смену профессии ее вдохновили знакомые- тоже кузнецы. Они же рассказали с чего начать - делится мастерица. Сегодня основу изделий Анастасии составляет домашняя утварь. Журнальные столы, авторские торшеры - все это создается в несколько этапов. Начинается работа с распилки и сваривания. Следующий пункт - зачистка.Анастасия Фоменко, мастер кузнечного дела:- Зачистка идет всех неровностей, ржавчины, загрязнений. То есть как предварительная подготовка изделия к покраске.При работе с металлом необходимо соблюдать особую технику безопасности . Наибольший вред мастеру приносят раскаленные искры - рассказывает Анастасия. От них кузнецов защищают шлем и специальные перчатки.Идеи для своих творений мастерица находит в интернете. Перерабатывает их под себя и...начинает создавать . Время изготовления зависит от габаритов изделия. Например на этот мангал Анастасия потратила полторы недели.Анастасия Фоменко,мастер кузнечного дела:- Обычный мангал можно купить в любом месте. А с элементами авторского дизайна - не везде. Я хотела попробовать свои силы: получится у меня это сделать или не получится. Я думаю, что у меня это получилось."А это самый масштабный проект Анастасии - герб Владимира. Он стал осязаемым "признанием в любви" родному городу. Конструкция выполнена из стали, поликарбоната, самоклеящейся пленки и светодиодных модулей. Ее вес - более двухсот килограммов. В настоящее время символ областного центра украшает Соборную площадь, однако не исключено, что герб перенесут в другое место.Анастасия Фоменко, мастер кузнечного дела:- Я его делала частями отдельными. То есть каркас отдельно, сам лев отдельно, корона отдельно все это делалось и потом уже собиралось на месте.Анастасия хочет развиваться в своем металлическом искусстве. Планирует создавать творческие арт объекты и скульптуры. Чтобы и дальше знакомить владимирцев с кузнечным делом.Александра Лебедикова, Александр Чунаев, Вести-Владимир