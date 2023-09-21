Повара 33-го региона продемонстрируют традиционные владимирские блюда на ВДНХ в ходе Международной выставки-форума «Россия».

Повара 33-го региона продемонстрируют традиционные владимирские блюда на ВДНХ в ходе Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба .Участники мероприятия смогут увидеть и оценить классический муромский калач, щуку-бургер, заправленную особыми специями, картофельный колоб и прочие кушанья.Кстати, эти же блюда в ресторанном варианте и в виде стрифуда были представлены на конгрессе лучших поваров России, который состоялся в Суздале. Как отметила министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина, туристический потенциал нашей земли безграничен. Однако гостей нужно не только удивлять, но и кормить, чтобы от поездки у них оставалось хорошее послевкусие.