Народные приметы на 22 сентября. Почему в день осеннего равноденствия нужно загадывать желание 22...

Народные приметы на 22 сентября. Почему в день осеннего равноденствия нужно загадывать желание22 сентября 2023 года Православная церковь почитает память святых Иоакима и Анны – отца с матерью Девы Марии. День их памяти идет следом за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября), как дань преклонения и почтения пред теми, кто именно подарил жизнь Матери Иисуса.Еще 22 сентября проходит день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Солнце радует людей последними теплыми лучами, перелетные птицы улетают на юг, и начинается настоящий осенний листопад. С этой даты наступает второе «бабье лето», которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября). Эту пору в народе прозвали «золотая осень».Что можно делать 22 сентября 2023 года?Проводить время с родственниками и близкими. Навестить родителей.Печь пироги и делиться ими с другими.Простить должников и обидчиков.Наладить отношения с теми, с кем произошла ссора.Что нельзя делать 22 сентября 2023 года?В этот день лучше не начинать новое дело.На Руси старались не брать и не давать деньги в долг.Выбрасывали старые вещи, чтобы избавиться от негатива.Люди в эту дату никому не желали зла, чтобы не накликать беду, а все обещанное нужно было обязательно исполнить.Приметы и поверьяМного паутины – к погожей осени и морозной зиме.Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.Много шелухи на луке – зима будет холодной.Фото pxfuel.com