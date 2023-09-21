Народные приметы на 22 сентября. Почему в день осеннего равноденствия нужно загадывать желание
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Народные приметы на 22 сентября. Почему в день осеннего равноденствия нужно загадывать желание
22 сентября 2023 года Православная церковь почитает память святых Иоакима и Анны – отца с матерью Девы Марии. День их памяти идет следом за Рождеством Пресвятой Богородицы (21 сентября), как дань преклонения и почтения пред теми, кто именно подарил жизнь Матери Иисуса.
Еще 22 сентября проходит день осеннего равноденствия. Именно сегодня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Солнце радует людей последними теплыми лучами, перелетные птицы улетают на юг, и начинается настоящий осенний листопад. С этой даты наступает второе «бабье лето», которое длится вплоть до праздника Покров (14 октября). Эту пору в народе прозвали «золотая осень».
Что можно делать 22 сентября 2023 года?
Проводить время с родственниками и близкими. Навестить родителей.
Печь пироги и делиться ими с другими.
Простить должников и обидчиков.
Наладить отношения с теми, с кем произошла ссора.
Что нельзя делать 22 сентября 2023 года?
В этот день лучше не начинать новое дело.
На Руси старались не брать и не давать деньги в долг.
Выбрасывали старые вещи, чтобы избавиться от негатива.
Люди в эту дату никому не желали зла, чтобы не накликать беду, а все обещанное нужно было обязательно исполнить.
Приметы и поверья
Много паутины – к погожей осени и морозной зиме.
Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году.
Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
Много шелухи на луке – зима будет холодной.
Фото pxfuel.com