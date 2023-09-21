Вечно
молодой Никита Джигурда знает, как оставаться идеальным любовником.
Вечно
молодой Никита Джигурда знает, как оставаться идеальным любовником.
Никита
Джигурда горит огнем любви даже в свои 62 года. Где он его зажигает и от чего –
вот вопрос. Шоумен не отличается особенной скромностью, поэтому без проблем
поделился подробностями того, откуда черпает энергию для своей мужской силы в
своем далеко не юном возрасте. Вот уж точно – не пенсионер, а жрец любви.
Так
в чем секрет? Нет,
это не волшебное зелье или мадагаскарские травы, заваренные кипящей
вулканической лавой. Все гораздо серьезнее.
Любитель
духовных практик и особенных настроек с высшим "Я" поделился в интервью , что "для
идеального секса нужно медитировать и расширять свое сознание".
Шоумен
подчеркивает, что самое главное то, что все мы являемся детьми божьими. И поскольку источаем
лик творца, то, все, что мы делаем, и есть проявление любви. Ведь все
взаимосвязано и, по мнению Джигурды, идет от творца: он воплотил нас, мы выражаем
любовь. И как бы мы ее не проявляли, все одно – прекрасно. Ведь люди и есть
боги, как сказал Джигурда. Но только на земле.
Важную
деталь отмечает шоумен: не нужно считать себя рабами божьими. И с
эти посылом любить и быть любимыми. Тогда вы точно останетесь в выигрыше.
У
Никиты Джигурда слово совпадает с делом. Он, как никто другой, отличается своей
любвеобильностью и знает толк в том, о чем говорит.
С
2008 года он женат на фигуристке Марине Анисиной, которую он называет
единственной женщиной, способной выдержать его особенный темперамент.