Вечно молодой Никита Джигурда знает, как оставаться идеальным любовником.

Вечномолодой Никита Джигурда знает, как оставаться идеальным любовником.НикитаДжигурда горит огнем любви даже в свои 62 года. Где он его зажигает и от чего –вот вопрос. Шоумен не отличается особенной скромностью, поэтому без проблемподелился подробностями того, откуда черпает энергию для своей мужской силы всвоем далеко не юном возрасте. Вот уж точно – не пенсионер, а жрец любви.Такв чем секрет? Нет,это не волшебное зелье или мадагаскарские травы, заваренные кипящейвулканической лавой. Все гораздо серьезнее.Любительдуховных практик и особенных настроек с высшим "Я" поделился в интервью , что "дляидеального секса нужно медитировать и расширять свое сознание".Шоуменподчеркивает, что самое главное то, что все мы являемся детьми божьими. И поскольку источаемлик творца, то, все, что мы делаем, и есть проявление любви. Ведь всевзаимосвязано и, по мнению Джигурды, идет от творца: он воплотил нас, мы выражаемлюбовь. И как бы мы ее не проявляли, все одно – прекрасно. Ведь люди и естьбоги, как сказал Джигурда. Но только на земле.Важнуюдеталь отмечает шоумен: не нужно считать себя рабами божьими. И сэти посылом любить и быть любимыми. Тогда вы точно останетесь в выигрыше.Никиты Джигурда слово совпадает с делом. Он, как никто другой, отличается своейлюбвеобильностью и знает толк в том, о чем говорит.2008 года он женат на фигуристке Марине Анисиной, которую он называетединственной женщиной, способной выдержать его особенный темперамент.