Неизвестный ранее вирус-бактериофаг нашли в самом глубоком месте на земле – Марианской впадине. Открытие сделали китайские ученые из Океанического университета в Циндао.

Найденный вирус идентифицировали как VB_HmeY_H4907. По словам ученых, он представляет собой самый глубинный из известных изолированных бактериофагов в мировом океане. Его выделили из осадка, поднятого с глубины 8,9 километра.Проведенные исследования показали, что вирус способен инфицировать бактерии типа Halomonas, которые довольно часто встречаются в отложениях морей и подводных гейзеров. Вирус проникает в бактериальную клетку, размножается, но не убивает ее. В процессе деления клетки хозяина генетический материал вируса копируется и распространяется дальше.Ученые предполагают, что на дне океана может существовать неизвестное науке вирусное семейство, пишет журнал Microbiology Spectrum.