Накануне важного дня Софию Ротару спешат поздравить ее поклонники.

Накануне важного дня Софию Ротару спешат поздравить ее поклонники.СофияРотару скрывает подробности своей личной жизни и никогда ничего не рассказываетпо этому поводу. Однако сегодня у поклонников Ротару появился повод поздравить еес важным днем.Сын певицы Руслан опубликовал на своей странице в соцсетифотографию супружеской четы. Невеста в белом, а жених? А жених, как иполагается, в черном костюме и белой рубашке. Только цвет галстука угадать сложно,ведь фотография черно-белая и сделана 22 сентября 1968 года – в день свадьбыАнатолия Евдокименко и Софии Ротару. Ротару принимает поздравления со свадьбойуже сегодня, но в то же время и соболезнования в том, что ее супруг такнеожиданно рано ушел из жизни – в 2002 году.Однако это единственный повод для поздравлений певицы. С ее фигурой в последнее время связановсе больше разочарований для россиян. Ведь София Михайловна отвернулась отРоссии, где она построила карьеру, зарабатывала деньги и была почетным участникоми гостем на многих телевизионных проектах. Практически ни один голубой огонек имузыкальный проект в российском шоу-бизнесе не обходился без участия Ротару.Нопосле событий февраля 2022 года, певица четко обозначила свою позицию по поводуРоссии, в связи с чем вызвала однозначную реакцию со стороны граждан РФ.Внимание к ее персоне значительно поубавилось.Напомнимтакже, что Ротару в Москве было конфисковано.