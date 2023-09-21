Накануне важного дня Софию Ротару спешат поздравить ее поклонники.
Накануне важного дня Софию Ротару спешат поздравить ее поклонники.
София
Ротару скрывает подробности своей личной жизни и никогда ничего не рассказывает
по этому поводу. Однако сегодня у поклонников Ротару появился повод поздравить ее
с важным днем.
Сын певицы Руслан опубликовал на своей странице в соцсети
фотографию супружеской четы. Невеста в белом, а жених? А жених, как и
полагается, в черном костюме и белой рубашке. Только цвет галстука угадать сложно,
ведь фотография черно-белая и сделана 22 сентября 1968 года – в день свадьбы
Анатолия Евдокименко и Софии Ротару. Ротару принимает поздравления со свадьбой
уже сегодня, но в то же время и соболезнования в том, что ее супруг так
неожиданно рано ушел из жизни – в 2002 году.
Однако это единственный повод для поздравлений певицы. С ее фигурой в последнее время связано
все больше разочарований для россиян. Ведь София Михайловна отвернулась от
России, где она построила карьеру, зарабатывала деньги и была почетным участником
и гостем на многих телевизионных проектах. Практически ни один голубой огонек и
музыкальный проект в российском шоу-бизнесе не обходился без участия Ротару.
Но
после событий февраля 2022 года, певица четко обозначила свою позицию по поводу
России, в связи с чем вызвала однозначную реакцию со стороны граждан РФ.
Внимание к ее персоне значительно поубавилось.
Напомним
также, что Ротару в Москве было конфисковано.