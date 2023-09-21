Заслуженная артистка России вся в работе – в рамках своего концертного тура по стране она выступила в Саратове. Алена Свиридова восхитилась красотой Волги и едва удержалась, чтобы не нырнуть в реку.
Заслуженная артистка России вся в работе – в рамках своего концертного тура по стране она выступила в Саратове. Алена Свиридова восхитилась красотой Волги и едва удержалась, чтобы не нырнуть в реку.
На своей странице в социальной сети певица выложила пост с
видеозаписью, где "отчиталась" о концерте, который она дала 20 сентября в саратовском
клубе Jekyll & Hyde. Ролик сопровожден коротким комментарием: "Лето, не уходи!
Саратов, до новых встреч".
На видеозаписи Алена Свиридова гуляет по саратовскому парку и
наслаждается последними днями бабьего лета, делясь впечатлениями о вчерашнем
концерте.
"Друзья мои, добрый день, я гуляю по Саратову, в парке, очень
красиво, лето нас не отпускает, как же хорошо. Иду к Волге. Вчера отлично
прошел концерт. Ждем поезда на Москву", — рассказывает певица.
В какой-то момент действие резко переносится на набережную
Волги. Вдохновленная великой русской рекой, артистка не выдержала и спела
знаменитую песню, более всего известную в исполнении Людмилы Зыкиной — "Издалека
долго течет река Волга". Алена Свиридова отметила, что обновленная набережная
очень преобразилась и смотрится замечательно.
Певица сожалеет, что не прихватила с собой в гастроли
купальник, так как погода, несмотря на конец сентября, очень даже благоволит
купанию — на пляже загорают местные жители, некоторые действительно заходят в
воду.
"Ах, красивая, конечно, река. И набережная Саратова, вот,
новая, очень даже классная. Жаль, что у меня нет с собой купальника, я бы
все-таки занырнула. В общем, прекрасен мир, люблю вас!", — заключила Алена
Свиридова.
Видеозапись прокомментировали пользователи Сети, обсыпав
заслуженную артистку комплиментами — люди отмечают ее открытость и великолепную
форму.
"Есть человечки,одним своим видом окутывают тебя в
нежность и счастья.... Алёнушка спасибо за свет", "Алена, как приятно найти на просторах ИГ, человека, которого
ты знаешь практически пол жизни. И он настолько окутывает тебя своим спокойствием,
как шалью. Спасибо", "Видела Вас сегодня в Саратове! Великолепно
выглядите!", — восхищаются
поклонники.