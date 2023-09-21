Заслуженная артистка России вся в работе – в рамках своего концертного тура по стране она выступила в Саратове. Алена Свиридова восхитилась красотой Волги и едва удержалась, чтобы не нырнуть в реку.

Заслуженная артистка России вся в работе – в рамках своего концертного тура по стране она выступила в Саратове. Алена Свиридова восхитилась красотой Волги и едва удержалась, чтобы не нырнуть в реку.На своей странице в социальной сети певица выложила пост свидеозаписью, где "отчиталась" о концерте, который она дала 20 сентября в саратовскомклубе Jekyll & Hyde. Ролик сопровожден коротким комментарием: "Лето, не уходи!Саратов, до новых встреч".На видеозаписи Алена Свиридова гуляет по саратовскому парку инаслаждается последними днями бабьего лета, делясь впечатлениями о вчерашнемконцерте."Друзья мои, добрый день, я гуляю по Саратову, в парке, оченькрасиво, лето нас не отпускает, как же хорошо. Иду к Волге. Вчера отличнопрошел концерт. Ждем поезда на Москву", — рассказывает певица.В какой-то момент действие резко переносится на набережнуюВолги. Вдохновленная великой русской рекой, артистка не выдержала и спелазнаменитую песню, более всего известную в исполнении Людмилы Зыкиной — "Издалекадолго течет река Волга". Алена Свиридова отметила, что обновленная набережнаяочень преобразилась и смотрится замечательно.Певица сожалеет, что не прихватила с собой в гастроликупальник, так как погода, несмотря на конец сентября, очень даже благоволиткупанию — на пляже загорают местные жители, некоторые действительно заходят вводу."Ах, красивая, конечно, река. И набережная Саратова, вот,новая, очень даже классная. Жаль, что у меня нет с собой купальника, я бывсе-таки занырнула. В общем, прекрасен мир, люблю вас!", — заключила АленаСвиридова.Видеозапись прокомментировали пользователи Сети, обсыпавзаслуженную артистку комплиментами — люди отмечают ее открытость и великолепнуюформу."Есть человечки,одним своим видом окутывают тебя внежность и счастья.... Алёнушка спасибо за свет", "Алена, как приятно найти на просторах ИГ, человека, котороготы знаешь практически пол жизни. И он настолько окутывает тебя своим спокойствием,как шалью. Спасибо", "Видела Вас сегодня в Саратове! Великолепновыглядите!", — восхищаютсяпоклонники.