По отдельным участкам новой дороги на Суздаль уже можно проехать. В Суздальском районе...

По отдельным участкам новой дороги на Суздаль уже можно проехать.В Суздальском районе продолжается капитальный ремонт трассы Р132. Участок федеральной трассы, соединяющий Владимир и Суздаль расширяют до четырех полос. Где уже можно проехать по новому асфальту? посмотрела наша съемочная группа.Обход Суздаля. Дорожные работы на этом участке не останавливаются ни на минуту. Пока одни специалисты ведут выемку грунта и устраивают новое основание дороги- Сейчас будем грузить и - туда. До места, то есть.Другие на новейшей технике с системой 3D выводят полотно под проектные высоты. Геодезист Дмитрий Законов отслеживает данные нескольких сотен контрольных точек по спутниковому приемнику. Именно от его работы и будет зависеть техническое состояние будущей трассы.Дмитрий Законов, инженер-геодезист:- Занимаемся настройкой 3D оборудование для работы. Нужно для того чтобы поверхность выводить в отметки идеальные.В настоящее время основные работы ведутся на участке федеральной трассы, соединяющем Владимир и Суздаль. Его планируют расширить до четырех полос. На ряде отрезков дорожники уже приступили к укладке нижних слоев покрытия. Параллельно идут работы по устройству системы водоотведения и монтажу водопропускных труб. Уже сейчас автолюбители могут проехать по небольшому отрезку новой дороги.На отремонтированном участке установят барьерное ограждение. Это должно предотвратить выезд автомобилей на встречные полосы и съезды с дороги. Риск ДТП с тяжкими последствиями на этом участке будет минимальным, говорит заместитель генерального директора подрядной организации Максим Крылов.Максим Крылов, заместитель генерального директора подрядной организации:- 6 км правой полосы доведена до нижнего слоя асфальто-бетонного покрытия, пущено движение, начали разбирать левую сторону. Соответственно на нашем участке задействовано 40 единиц спецтехники, 80 самосвалов из них 50 вездеходов.На всем протяжении участка укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Также дорожники обещают обустроить действующие наземные пешеходные переходы и остановки. Земляные работы на объекте выполнены на 70%. Обновленная трасса станет подарком региону к тысячелетию Суздаля. Полностью капитальный ремонт предполагается завершить к 2025-ому году.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир