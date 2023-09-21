Под американские санкции попал завод во Владимирской области. Завод МуромТепловоз попал в новый...

Под американские санкции попал завод во Владимирской области.Завод "МуромТепловоз" попал в новый санкционный список США... Но совсем не расстроился из-за этого.Как сообщают на МуромТВ, в руководстве предприятия заявили, что включение завода в данный список - цитирую, "подтверждение того, что "Муромтепловоз" представляет серьезную угрозу для западного мира". Что же касается последствий от санкций, то их не будет. Предприятие готовилось к этому с 2014 года и за это время полностью обеспечило технологическую независимость от внешних партнеров. Напомню, "МуромТепловоз" - одно из стратегических предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. В Муроме производится половина бронематериалов, необходимых для изготовления военной техники.