Телеведущая и бывшая солистка группы Блестящие Ольга Орлова продолжает отбиваться от нападок злопыхателей на своей странице в соцсети.

Телеведущая и бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова продолжает отбиваться от нападок злопыхателей на своей странице в соцсети.Заветная мечта Ольги Орловой исполнилась в этом году. Зимой телеведущая стала мамой во второй раз. Свою беременность звезда решила не скрывать от публики, в сентябре прошлого года она опубликовала видео в своем микроблоге, где продемонстрировала подписчикам округлившиеся животик.С момента, как экс-солистка "Блестящих" рассказала о своем интересном положении поклонникам, прошел почти год. Однако общественность все никак не может принять рождение девочки и пытается "вставить свои пять копеек". Долгое время телеведущей не верили, что она в 45 смогла забеременеть и родить сама, потом ее обвиняли в том, что ее ребенок растет в окружение животных, мол это вредит здоровью малыша. Далее на певицу обрушился шквал негатива из-за того, что она уехала в отпуск и якобы бросила ребенка.В своем микроблоге телеведущая часто отвечает на нападки злопыхателей. Сегодня родившую дочь Ольгу Орлову обвинили в отсутствии материнской любви. Экс-солистка группы "Блестящие" опубликовала один из комментариев под видео с ее любимой дочкой. В публикациях певица называет свою малышку только по имени, но одна из подписчиц посчитала, что такое обращение не является ласковым и вообще не говорит о любви к наследнице."Разве нет сладких слов дочери, если это вообще ваша дочь? [Например,] сладенькая, девочка моя, солнышко, любимая. Холодность идет от вас, мамочка. Нет ни любви, тепла, а просто Аня. Нет ни поцелуйчиков, нет абсолютно ничего. Противно смотреть! Нет и не чувствуется материнской любви к девочки", – обратилась к телезвезде одна из подписчиц.Орлова лишь в очередной раз удивилась такой критике и задалась вопросом, откуда берутся такие "счастливые женщины".Ранее Ольга Орлова ответила на вопрос о беременности. Слова знаменитости "Дни.ру".