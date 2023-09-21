Абсолютный вред от азартных игр является мифом. Об этом сообщила детский психолог Екатерина Маденко. По словам эксперта, карточные игры развивают у детей логическое мышление, ..

Абсолютный вред от азартных игр является мифом. Об этом сообщила детский психолог Екатерина Маденко.По словам эксперта, карточные игры развивают у детей логическое мышление, стратегические навыки и математические способности. Она отметила, что ребенка можно научить игре в покер, "дурака", "пьяницу", "сто одно" и "козла". Взрослым следует заранее предупредить детей, что ставить на кон реальные деньги запрещено, передает .